 
مباشر

الأردن.. ارتفاع عدد الإصابات النشطة بكورونا إلى 108 آلاف و993 حالة

أخبار العالم العربي

الأردن.. ارتفاع عدد الإصابات النشطة بكورونا إلى 108 آلاف و993 حالة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbao

ارتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس "كورونا" في الأردن، إلى 108 آلاف و993 حالة حتى صباح اليوم.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأردن
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأردن

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، توفي 13 ألفا و248 شخصا جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و260 ألفا و983 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و138 ألفا و742 حالة شفاء.

المصدر: "عمون"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا