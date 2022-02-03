الأردن.. ارتفاع عدد الإصابات النشطة بكورونا إلى 108 آلاف و993 حالة

ارتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس "كورونا" في الأردن، إلى 108 آلاف و993 حالة حتى صباح اليوم.

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وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، توفي 13 ألفا و248 شخصا جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و260 ألفا و983 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و138 ألفا و742 حالة شفاء.

المصدر: "عمون"