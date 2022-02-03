لبنان.. وزير البيئة يتابع موضوع الاشتباه ببقعة نفطية قبالة شواطئ البلاد

تابع وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، موضوع الاشتباه بوجود بقعة نفطية على بعد حوالي 125 كيلومترا من شاطئ الناقورة، بعد أن أعلنت إسرائيل عن رصد تسرب نفطي قبالة ساحل مدينة نتانيا.

وأعلنت وزارة البيئة اللبنانية أن ياسين باشر "إجراء اتصالات بالجهات المختصة في وزارة الأشغال العامة والنقل، الجيش اللبناني، هيئة إدارة الكوارث، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، لإجراء عملية استكشاف جوي وبحري والاستعداد لاتخاذ الإجراءات الوقائية والضرورية لمنع تمدد هذه البقعة المشتبه بها في اتجاه الساحل اللبناني والتسبّب بتلويث مياهنا البحرية وشواطئنا كما حصل قبل نحو عام".

وأعلن وزير البيئة أنه سيواصل اتصالاته بعدد من البلديات الجنوبية وبلجنة محمية شاطئ صور "لتكثيف المراقبة والمسارعة لإبلاغ الوزارة، للعمل معا لمواجهة أي طارئ قد يتسبّب بأضرار بيئية تصيب مواردنا الطبيعية".

المصدر: MTV