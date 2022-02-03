استهداف قاعدة "زليكان" العسكرية التركية شمالي العراق بمجموعة صواريخ (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة زليكان العسكرية التركية شمالي العراقي إلى قصف صاروخي.

وذكر مراسلنا، أن مجموعة صواريخ أطلقت على قاعدة "زليكان" العسكرية التركية في محافظة نينوى فجر اليوم.

‎وأضاف، أن المعلومات الأولية تشير إلى تعرض المعسكر إلى القصف دون معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

‎ويأتي القصف بعد يوم من عملية قصف كبيرة قام بها الطيران التركي على مناطق شمالي العراق.

‎المصدر: RT