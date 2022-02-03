 
مباشر

عبد الله الثاني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة

أخبار العالم العربي

عبد الله الثاني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة
Gettyimages.ru
الملك الأردني عبد الله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb8p

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع الرياض.

وأشار الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى "متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الأردن والسعودية".

إقرأ المزيد
الأردن يحتفل بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني الـ60
الأردن يحتفل بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني الـ60

وأكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة، مشيدا بمستوى التنسيق القائم.

وجدد إدانته الاعتداءات الحوثية على السعودية، مشددا على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.

 

المصدر: "عمون" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا