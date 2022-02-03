 
مباشر

البحوث الفلكية المصرية: كل ما كتب عن الهزة الأرضية في قبرص معلومات مغلوطة

أخبار العالم العربي

البحوث الفلكية المصرية: كل ما كتب عن الهزة الأرضية في قبرص معلومات مغلوطة
Globallookpress
جهاز رصد الزلازل والهزات الأرضية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb8i

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية في مصر جاد القاضي، أن "كل ما كتب عن الهزة الأرضية في قبرص التي وقعت الأربعاء، به الكثير من الصخب والمعلومات المغلوطة".

وقال إن "الهزة تبعد عن مصر بمسافة كبيرة، وأنه لم يشعر بها أحد من المواطنين"، داعيا إلى "عدم نشر الهلع والذعر لدى المجتمع".

وأضاف أن "آخر هزة شعر بها المصريون كانت الثلاثاء، حيث رصدت محطات الشبكة القومية التابعة للمعهد، هزة أرضية على بعد 56 كيلومترا شمال شرق مدينة بني سويف صباحا".

وأوضح أن "هزة بني سويف كانت بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 6 كيلومترات، وشعر بها بعض المواطنين بسبب قرب مركزها من سطح الأرض".

وأكد القاضي أنه "لم يصل للمعهد أي بلاغ بوقوع إصابات".

المصدر: "صدى البلد"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا