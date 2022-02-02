مصر.. مصدر أمني ينفي الادعاءات حول ظروف وفاة مينا عبد السيد عطية الله

نفى مصدر أمني مصري صحة ادعاءات بعض العناصر الهاربة خارج البلاد حول ظروف وفاة المواطن مينا عبد السيد عطية الله.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في سابقة قيام والد مينا بالإبلاغ عن تغيب نجله عن المنزل.

وأضاف أنه يعاني من بعض الإضطرابات النفسية والعصبية وحالات اكتئاب وضعف في الإبصار بسبب ضمور بخلايا المخ منذ ولادته.

وذكر المصدر أنه بتاريخ 29 يناير 2022 عثر أحد العاملين بمحطة الصرف الصحي بحدائق أكتوبر بالجيزة على جثمان المذكور داخل بيارة الصرف الصحي وقد تعرف عليه أهله.

وذكرت المصادر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: RT - ناصر حاتم