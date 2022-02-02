الداخلية السورية تعلق على تعرض مركز "تكامل" في مصياف للسطو

نشرت وزارة الداخلية السورية توضيحا حول معلومات تم تداولها خلال اليومين الماضيين تزامنا مع إقرار "هيكلة الدعم"، حول اقتحام مركز لشركة "تكامل" في منطقة مصياف بمحافظة حماة.

وتحت عنوان "حقيقة تعرض مركز خدمة تكامل في منطقة مصياف بحماة للسطو"، قالت الوزارة إن "صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا حول قيام مجهولين بالسطو على مركز خدمة تكامل في منطقة مصياف بحماة ما أدى لخروجه عن الخدمة".

وأضافت أنه "وبالتدقيق تبين أنه تم إعلام شرطة المنطقة من قبل المركز المذكور بوجود خلع وكسر في أحد أبواب الغرف ضمن المركز وسرقة بطاريتين منه".

وأكدت الوزارة أنه ومن خلال التحقيق "تبين أن جميع محتويات المركز من أجهزة ومحتويات المكاتب سليمة وفي مكانها وتعمل بشكل جيد دون أي تخريب أو نقص".

وأشارت إلى أنه "تم الاشتباه بخمسة أشخاص وتم إحضارهم إلى مركز الأمن الجنائي في المنطقة، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لحين معرفة السارقين وتقديمهم إلى القضاء".

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يذكر أنه وتزامنا مع بدء تطبيق "إعادة هيكلة الدعم"، واستبعاد عدد كبير من الأسر منه، نقلت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "مجهولين سطوا على مركز "تكامل" في مصياف، ما أدى إلى خروجه من الخدمة بالكامل".

وكان عدد من مسؤولي المحافظة أعلنوا أمس أن ما حدث في المركز هو "حالة سرقة"، ولا علاقة له برفع الدعم، كما قال محافظ حماة طارق كريشتاتي، ونقلت صفحة المحافظة عن كريشاتي أن "ما حصل في مصياف هو حالة سرقة ولا يوجد ارتباط بين حادثة سرقة تجهيزات مركز تكامل وقرار الحكومة الأخير المتعلق بتوجيه الدعم كما تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي".

وشركة "تكامل" (قطاع خاص) هي التي ترتبط بها كل عمليات توزيع المواد المدعومة، سواء الغذائية أو المحروقات، وذلك عبر ا تعرف بـ "البطاقة الذاتية".

المصدر: RT