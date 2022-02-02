 
مباشر

الداخلية السورية تعلق على تعرض مركز "تكامل" في مصياف للسطو

أخبار العالم العربي

الداخلية السورية تعلق على تعرض مركز
منطقة مصياف ـ (الداخلية السورية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb7y

نشرت وزارة الداخلية السورية توضيحا حول معلومات تم تداولها خلال اليومين الماضيين تزامنا مع إقرار "هيكلة الدعم"، حول اقتحام مركز لشركة "تكامل" في منطقة مصياف بمحافظة حماة.

وتحت عنوان "حقيقة تعرض مركز خدمة تكامل في منطقة مصياف بحماة للسطو"، قالت الوزارة إن "صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا حول قيام مجهولين بالسطو على مركز خدمة تكامل في منطقة مصياف بحماة ما أدى لخروجه عن الخدمة".

وأضافت أنه "وبالتدقيق تبين أنه تم إعلام شرطة المنطقة من قبل المركز المذكور بوجود خلع وكسر في أحد أبواب الغرف ضمن المركز وسرقة بطاريتين منه".

وأكدت الوزارة أنه ومن خلال التحقيق "تبين أن جميع محتويات المركز من أجهزة ومحتويات المكاتب سليمة وفي مكانها وتعمل بشكل جيد دون أي تخريب أو نقص".

وأشارت إلى أنه "تم الاشتباه بخمسة أشخاص وتم إحضارهم إلى مركز الأمن الجنائي في المنطقة، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لحين معرفة السارقين وتقديمهم إلى القضاء".

إقرأ المزيد
الحكومة السورية تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة ثغرات استبعاد بعض الشرائح الاجتماعية من الدعم
الحكومة السورية تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة ثغرات استبعاد بعض الشرائح الاجتماعية من الدعم

يذكر أنه وتزامنا مع بدء تطبيق "إعادة هيكلة الدعم"، واستبعاد عدد كبير من الأسر منه، نقلت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "مجهولين سطوا على مركز "تكامل" في مصياف، ما أدى إلى خروجه من الخدمة بالكامل".

وكان عدد من مسؤولي المحافظة أعلنوا أمس أن ما حدث في المركز هو "حالة سرقة"، ولا علاقة له برفع الدعم، كما قال محافظ حماة طارق كريشتاتي، ونقلت صفحة المحافظة عن كريشاتي أن "ما حصل في مصياف هو حالة سرقة ولا يوجد ارتباط بين حادثة سرقة تجهيزات مركز تكامل وقرار الحكومة الأخير المتعلق بتوجيه الدعم كما تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي".

وشركة "تكامل" (قطاع خاص) هي التي ترتبط بها كل عمليات توزيع المواد المدعومة، سواء الغذائية أو المحروقات، وذلك عبر ا تعرف بـ "البطاقة الذاتية".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا