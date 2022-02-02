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اليمن.. متحدث شركة النفط بصنعاء ينفي إفراج التحالف عن عدد من سفن الوقود (صورة)

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اليمن.. متحدث شركة النفط بصنعاء ينفي إفراج التحالف عن عدد من سفن الوقود (صورة)
Gettyimages.ru
اليمن.. متحدث شركة النفط بصنعاء ينفي إفراج التحالف عن عدد من سفن الوقود
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نفى المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إفراج التحالف العربي عن عدد من سفن الوقود.

وقال المتوكل إن جميع تلك السفن المحتجزة وعددها 7 لا تزال محتجزة قبالة سواحل ‎جيزان وفي مقدمتها سفينة ‎البنزين الإسعافية "سي ادور".

وكان المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي قد أكد الأربعاء أن الشعب اليمني يعاني من أسوأ أزمة وقود ويشهد انهيارا للقدرات التشغيلية لكافة القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية والصحية بينما يستمر التحالف باحتجاز 7 سفن وقود أمام سواحل جيزان بعد أن تم قرصنتها رغم حصولها على تصاريح دخول أممية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن إفراج التحالف عن عدد من السفن التي تحمل المشتقات النفطية.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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