ليبيا.. مكافحة الفساد تطالب المترشحين لرئاسة الحكومة بتقديم إقرارات ذممهم المالية

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا في تعميم صدر يوم الأربعاء المترشحين لرئاسة الحكومة بتقديم إقرارات ذممهم المالية، اعتبارا من يوم الخميس.

وقالت الهيئة إنه واستنادا للاختصاصات الموكلة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب إنشائها بقانون رقم 11 لسنة 2014 والذي ينص في الفقرة رقم 3 على تلتقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها وطلب أي بيانات أو إيضاحها تتعلق بها من ذوي الشأن أو الجهات المختصة، وتنفيذا للمادة رقم 4 من القانون رقم 10 لسنة 1994 بشأن التطهير والتي نصت على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم خلال ستنين يوما من تاريخ تعيينه أو توليه وظيفة وخدمة عامة إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر".

وأضافت: "بناء علي تعليمات الممثل القانوني للهيئة يطلب من المترشحين لرئاسة الحكومة تعبئة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وذلك بمقر فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طرابلس بمنطقة الفرناج، ابتداء من يوم الخميس 3 فبراير 2022".

المصدر: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا