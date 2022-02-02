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وزير الدفاع الإسرائيلي: عرضنا تقديم مساعدات للجيش اللبناني أربع مرات خلال عام

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وزير الدفاع الإسرائيلي: عرضنا تقديم مساعدات للجيش اللبناني أربع مرات خلال عام
Gettyimages.ru
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل عرضت تقديم مساعدات للجيش اللبناني في أربع مناسبات مختلفة خلال العام الأخير، كانت آخرها الأسبوع الماضي.

وقال غانتس في تصريح أوردته المواقع الإسرائيلية الأربعاء أنه "قدم الأسبوع الماضي عبر مسؤولين في الجيش الإسرائيلي اقتراحا نقلته "اليونيفيل" (القوات الأممية) لتقديم المساعدة للجيش اللبناني".

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وأضاف: "لبنان أصبح جزيرة من عدم الاستقرار، والمواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا. ولهذا عرضنا المساعدة على لبنان أربع مرات هذا العام، بما في ذلك في الأسبوع الماضي في مناشدة لقائد اليونيفيل".

وتابع: "نركز على مساعدة الجيش اللبناني الذي يعاني من نقص في الإمدادات الأساسية وفقدان أكثر من خمسة آلاف جندي تركوا صفوفه مؤخرا، وذلك في مواجهة تصاعد قوة "حزب الله" بدعم مباشر من إيران".

 

المصدر: "معا"

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