سوريا.. "قسد" تنفي أي علاقة لها بقصف مدينة الباب بريف حلب

نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) صحة الأنباء عن أنها قصفت مدينة الباب في ريف حلب، ووصفتها بأنها "مزاعم ملفقة ومكررة".

وقالت "قسد" إن "مواقع تابعة للاحتلال التركي ومرتزقته" نشرت ""مزاعم ملفقة ومكررة دون أدلة باتهام قواتنا بقصف مدينة الباب بدون أية حقائق".

وأكدت أنه ليست لها "أي علاقة بالقصف أو أحداث أخرى مشابهة حاول الاحتلال اختلاقها بالتوازي مع هجوم داعش الإرهابي على سجن الصناعة بالحسكة".

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وقالت "قسد" إن تلك "الاتهامات الملفقة" تضاف إلى سجل "الاستخبارات التركية وعملائها باختلاق الأحداث وارتكاب الجرائم في محاولة لضرب السوريين ببعضهم البعض خدمة لأجندات تركية قذرة باتت معروفة للرأي العام".

وأشارت إلى أنه وبموازاة ذلك تواصل القوات التركية قصف عشرات القرى والمناطق، وهو ما وصفته بأنه "عدوان جديد يأتي بعد إفشال قواتنا للمخطط الإرهابي الكبير لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الحسكة.

المصدر: RT