الاتحاد الأوروبي سيرسل سفنا إضافية إلى ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل 3 سفن بحث وإنقاذ جديدة إلى ليبيا، معربا عن أمله في إرسال مزيد من السفن إلى هناك قبل الصيف حيث من المتوقع أن تزيد رحلات العبور غير الشرعي للبحر.

وقالت المسؤولة في هيئة الاتحاد الأوروبي لسياسات التوسع والجوار، هنريكه تراوتمان، إن أوروبا سترسل 3 سفن بحث وإنقاذ أخرى جديدة وزورقي دورية بعد إجراء صيانة لهما إلى ليبيا بدءا من النصف الأول للعام 2022.

وأوضحت أن مسؤولو خفر السواحل الليبية سيزورون إيطاليا نهاية الشهر الجاري لاختبار السفن الجديدة قبل إرسالها.

وأضافت المسؤولة أمام البرلمان الأوروبي أن قدرة ليبيا على منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا أو الغرق في البحر، ما زالت غير كبيرة رغم أنها تحسنت على مدار العام الماضي بفضل الدعم الأوروبي.

ولهذا "يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري استمرار دعم ليبيا من خلال توصيل المعدات وزيادة قدرة خفر السواحل وإدارة الحدود". حسب تراوتمان.

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وأضافت المسوؤلة الأوروبية وتابعت أن برامج الاتحاد الأوروبي الجديدة في ليبيا "ستركز على تطوير وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة المنقسمة سياسيا بنحو عشرين مليون يورو سنويا قد تزيد إلى ما بين 32-37 مليون يورو".

وذكرت "أسوشيتد برس" أن تصريحات مسؤولة الاتحاد الأوروبي تأتي بعد أسبوع على كشف الوكالة "عن تردد الاتحاد الأوروبي في استمرار تدريب ودعم خفر السواحل الليبية بالرغم من الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان "والاستخدام المفرط للقوة" في تقرير سري".

المصدر: "أسوشيتد برس"