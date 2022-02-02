بعد خفض حكم بالإعدام صدر بحقه.. السعودية تفرج عن شاب بعد 10 سنوات أمضاها في السجن (صور + فيديو)

أفرجت السلطات السعودية عن شاب كانت خفضت حكما بالإعدام صدر بحقه بعد نحو عشر سنوات أمضاها في السجن، بتهمة المشاركة في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة "الربيع العربي".

وأوقف داوود المرهون في العام 2012 حين كان في السابعة عشرة بحسب أسرته، ووجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية إبان تظاهرات الربيع العربي.

وقالت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها في لندن عبر "تويتر" الأربعاء "أفرج عن داوود المرهون بعد انتهاء عقوبته"، وذلك بعد أن اعتقل في عام 2012 وهو قاصر بسبب مشاركته في احتجاجات".

وأوضحت أن "المرهون كان قد حكم عليه سابقا بالإعدام، والذي خفِف لاحقا في عام 2021 إلى 10 سنوات".

من جهتها، أكدت منظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام إطلاق سراح المرهون.

ونشر نشطاء على "تويتر" صورا للمرهون يجلس في مقعد خلفي في سيارة ومقطع فيديو وهو يلقى الترحيب والتهنئة لدى وصوله لمنزل عائلته.

وكانت السعودية قد أفرجت نهاية العام الماضي عن الشابين علي النمر وعبد الله الزاهر المتهمين في القضية ذاتها بعد قضائهما فترة محكوميتها.

والنمر ابن شقيق رجل الدين نمر النمر الذي أدى إعدامه في السعودية في العام 2016 إلى احتجاجات في إيران أسفرت في النهاية عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

في فبراير 2021، خفضت الرياض أحكاما بالإعدام صادرة في حق المرهون والنمر والزاهر من أبناء الأقلية الشيعية في المملكة إلى الحبس عشر سنوات، وجاء القرار بعدما أعلن في أبريل 2020 أنه سيتم إلغاء كل أحكام الإعدام الصادرة في حق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصر.

⭕ معتقل الرأي الشاب داوود المرهون يُعانق الحُريّة بعد 10 سنواتٍ قضاها في سجون نظام آل سعود ظلمًا وعدوانًا مُذ كان في مقتبل عمره..



🔷نُؤكد على حقّ الحرية لجميع المعتقلين السياسيين دون قيدٍ أو شرط.. #الحرية_لمعتقلي_الرأي#اطلقوا_سجناء_البحرين#القطيف#البحرينpic.twitter.com/KJK9fTi0IC — COALITION 14 FEB (@COALITION14) February 2, 2022

#SaudiArabia :Dawoud al-Marhoon arrested at 17 for being at anti-government protest in 2012 freed after decade-for years he was on death row,facing crucifixion as well as execution-but change in law revoking death penalty for minors reduced sentence to 10 years- #داوود_المرهونpic.twitter.com/zwVuA1FlYn — sebastian usher (@sebusher) February 2, 2022

#SaudiArabia :Welcomed home after 10 years-Dawoud al-Mahoon is embraced by his family after his release-for years he faced execution, even crucifixion-change in law saved him - now the man who was imprisoned as a boy begins rest of his life #داوود_المرهونpic.twitter.com/LrRmErFNAI — sebastian usher (@sebusher) February 2, 2022

المصدر: أ ف ب