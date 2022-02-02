"النهضة" التونسية تقاضي ناشطا "حرض على العنف" ضدها

أعلنت حركة "النهضة" التونسية أنها ستقاضي المحامي والناشط السياسي عبد العزيز المزوغي، الذي "حرض على استعمال السلاح والقتل والعنف" ضد الحركة.

وفي بلاغ نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك" قالت الحركة إنها تتبع قضائيا المزوغي الذي "حرض على استعمال السلاح والقتل والعنف ضد حزب حركة النهضة وتحمله المسؤولية الجزائية الكاملة عما قد يصيب قيادات الحزب وأنصارها من أعمال عنف نتيجة هذا التحريض".

واستنكرت الحركة "بشدة سكوت هيئة الاتصال السمعي والبصري" عما وصفته بـ "خطابات العنف والكراهية والتحريض ضد الحزب وقياداته وأنصاره في عدد من البرامج التلفزية والإذاعية". وأشارت إلى أن آخرها ما صرح به المزوغي.

وأعربت الحركة عن امتنانها لكل من ساندها و"كل من عبر عن رفضه لخطابات العنف والكراهية وكل من دافع عن حق التونسيين في العيش المشترك ورفضه الحملة الممنهجة ضدها" من بعض من وصفتهم بـ "الإقصائيين المستثمرين في الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية" التي تمر بها البلاد.

وكان المزوغي أثار جدلا في البلاد بعد تصريحات رأى فيها تونسيون بأنها دعوة لاستخدام السلاح، حين عبر في حوار عبر إذاعة "شمس" الخاصة عن استعداده للتضحية براتبه لمدة 10 أشهر من أجل التخلص من الإسلام السياسي، وقال المزوغي: "يلزم نناضلو شوية وأنا مستعد ناضل بالفلوس ولا بالكرتوش (الخرطوش) والا بلي يحبو بش نحيوهم".

ويعرف عن المزوغي معارضته لحركة النهضة التي وجه لها انتقادات حادة، وعبر عن معارضته لمشاركتها في حكم البلاد.

المصدر: RT