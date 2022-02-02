موقع مغربي يكشف حقيقة تخفيض الرباط لمستوى التمثيل الدبلوماسي في مدريد

نفى مصدر مطلع لصحيفة "هسبريس" المغربية ما روجته وسائل إعلام إسبانية وتناقلته مواقع مغربية، بشأن قرار الرباط تخفيض تمثيليته الدبلوماسية في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال المصدر إن الأمر يتعلق فقط بإنهاء فترة عمل بعض المسؤولين، وذلك في إطار ما دأبت عليه وزارة الخارجية من تغيير في مناصب البعثات كل أربع سنوات.

وأكد المصدر أنه سيتم تعويض هذه المناصب قريبا في إطار حركية دبلوماسية جرت بها العادة لتجديد الفريق الدبلوماسي.

وكانت مواقع إسبانية قد نشرت أخبارا تفيد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي للمملكة في مدريد إلى مستوى غير مسبوق.

المصدر: صحيفة "هسبريس" الإلكترونية