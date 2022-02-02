سياسي تونسي: جزء من القضاء ما زال يتواطأ مع الجهاز السري لـ"حركة النهضة"

ندد الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" في تونس زياد لخضر "بتواطؤ جزء من القضاء والمنظومة الأمنية مع الجهاز السري لحركة النهضة".

وأكد زياد لخضر في تصريح للإذاعة "موزاييك" أن دعاة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والقوى الصادقة ما زالوا يحاولون الدفع في اتجاه معرفة الحقيقة.

وأفاد لخضر بأن رفض الوكيل العام فتح تحقيق في جزء ممن لم يتم التحقيق معهم في ملف الجهاز السري بعد دعوة صادرة عن وزيرة العدل، يؤكد تواصل التواطئ مع تلك المنظومة.

وصرح السياسي التونسي بأنه لم يسجل تغييرا ملموسا في ملفات الاغتيالات السياسية وبينها ملف اغتيال شكري بالعيد ما بعد 25 يوليو.

وقال زياد لخضر خلال وقفة أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، إن "الضغط الشعبي وضغط القوى التقدمية المنتصرة لحق الشهداء والمدافعين عن حماية البلاد وأمنها من مفاعيل الإرهابيين وحلفائهم، يمكن أن يؤدي إلى إصلاح الأوضاع".

المصدر: "موزاييك أف أم"