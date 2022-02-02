الجزائر.. غرفة الاتهام ترفض طلب الإفراج عن المؤثرين المتورطين في قضية الطلبة

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر الأربعاء، طلب الإفراج عن المؤثرين الموقوفين في قضية النصب والاحتيال على الطلبة.

وأفادت هيئة دفاع المدعو "ريفكا" أثناء تدخلها للمرافعة في حق موكلها أمام غرفة الاتهام بالعاصمة، بأن موكلها ضحية جانبية للقضية هو وزملاؤه من المؤثرين حيث أنهم وبعد اكتشاف احتيال الشركة على الطلبة بادروا بنشر وقائع القضية وتدوينها على مواقع التواصل الإجتماعي وكانوا دائما مساندين ومتضامنين مع الطلبة الضحايا.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء قد أمر قبل أيام بإيداع مؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي وصاحب شركة "يوتر قيت"، في قضية النصب على الطلبة الجامعيين وإيهامهم بالدراسة في أوكرانيا.

وقال ممثل الحق العام إن القضية أحيلت على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي، وتمت متابعة المتهمين بأفعال ذات طابع جنائي وجنحي، مشيرا إلى أنه التمس من قاضي التحقيق إصدار أوامر بالقبض الدولي وإنابات قضائية دولية، بالإضافة إلى سماع ضحايا هذه الجماعة الإجرامية.

وقبل أيام أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "راحو غلاط" الذي تصدر مختلف الصفحات، معربين عن تضامنهم مع المؤثرين المتورطين في قضية الطلبة.

وانضم إلى الحملة عدد من المشهورين والمؤثرين على غرار سولكينغ، ميستر إيكس، أميرة ريا، ونهلة.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية