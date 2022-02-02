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لبنان.. وزير الصحة يعلن تجاوز إصابات كورونا الـ10 آلاف

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لبنان.. وزير الصحة يعلن تجاوز إصابات كورونا الـ10 آلاف
AP
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أعلن وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، اليوم الأربعاء، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ستتجاوز اليوم الـ10 آلاف إصابة.

وقال أبيض في تصريح: "إصابات فيروس كورونا ستتجاوز العشرة الآف اليوم"، مشددا على أن "الوضع لا يستدعي الإقفال العام، ولكن لا يمكننا تخفيف الإجراءات".

وكان إصابات كورونا في لبنان سجلت يوم أمس 7314 إصابة، بعد أن تراوح معدل الإصابات خلال شهر يناير الماضي بين 5 آلاف إصابة على الأقل و9 آلاف إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها يوم أمس الثلاثاء، أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد ارتفع إلى 928522 إصابة فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9621 حالة وفاة.

المصدر: RT

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