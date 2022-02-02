مصر.. الكشف عن مفاجآت في قضية المحلل الشرعي بعد زواجه 33 امرأة

كشفت التحقيقات مع المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميا بـ المحلل الشرعي في مصر، أنه ادعى فبركة الفيديوهات التي ظهر فيها مع الإعلامي شريف عامر.

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وفجرت التحقيقات مفاجأة بأن المتهم قدم لجهات التحقيق بطاقة بيانات شخصية، مثبت فيها أنه أعزب رغم حصول جهات التحقيق علي بياناته من مصلحة الأحوال المدنية التي تثبت سابقة زواجه مرتين فقط ومطلق منهم حاليا.

واستدعت جهات التحقيق معد برنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر للإدلاء بأقواله، في وقت استمرت فيه التحقيقات لمدة ست ساعات، استلمت خلالها النيابة كل الأدلة التي تؤكد عدم فبركة الفقرة التي عرضت في البرنامج، ولم يستطع الملاح إثبات الدليل على أقواله بوجود فبركة للحلقة كما زعم قبل ذلك.

وكشفت مصادر مطلعة، تفاصيل التحقيقات التي أجريت مع محمد الملاح المحلل الشرعي، عقب قرار حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور، بعد التقدم ضده بعدة بلاغات.

وقالت المصادر، إن المتهم محمد الملاح أنكر أثناء التحقيق ما نسب إليه من اتهامات منها ترويج الشائعات، قائلا: برنامج شريف عامر ومدير التحرير بتاعه قالي تعالي البرنامج نعمل حلقة قول أنت محلل وكده.

وتابعت المصادر، أن جهات التحقيق قررت استدعاء مدير تحرير برنامج يحدث في مصر لمواجهة المتهم وعندما حضر مدير التحرير وواجه المتهم اعترف المتهم بكذب روايته، قائلا: عملت كده عشان الشهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ حمل رقم 28 لسنة 2022 إلي النيابة العامة ضد محمد الملاح بعد ظهوره عبر العديد من البرامج الفضائية، باعتباره محلل شرعي وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك.

وكان محمد الملاح والمعروف إعلاميًا بـ المحلل الشرعي، أثار العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإعلامية، عندما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية يدعي أنه يعمل محللًا شرعيًا، وتزوج 33 مرة من 33 سيدة مختلفة خلال عامين فقط، ليتعرض إلى هجوم من قبل رجال الدين، معتبرين أفعاله زنا صريحًا.

المصدر: القاهرة 24