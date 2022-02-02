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السعودية.. أرقام الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع

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السعودية.. أرقام الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع
Globallookpress Carsten Reisinger / Source: http://imagebroker
صورة تعبيرية
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة، بواقع 4092 حالة، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 3861 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ارتفع ليصبح 695217 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 4604 حالات تعاف جديدة، ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 649334 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8943 حالة وفاة، في حين أن عدد الحالات الحرجة بلغ 1002 حالة.

المصدر: RT

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