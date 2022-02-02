 
مباشر
عاجل
مصرع 26 شخصا بسقوط كابل عالي الجهد على سوق بالكونغو الديمقراطية

القبض على سوداني حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي في السعودية

أخبار العالم العربي

القبض على سوداني حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي في السعودية
Globallookpress Michael Runkel / Source: http://imagebroker
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb0i

أعلن الأمن السعودي، اليوم الأربعاء، القبض على سوداني حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي في مدينة بريدة.

إقرأ المزيد
السلطات السعودية تعلن توقيف مئات المتهمين بينهم موظفون بوزارتي الدفاع والداخلية
السلطات السعودية تعلن توقيف مئات المتهمين بينهم موظفون بوزارتي الدفاع والداخلية

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة.

وأشار المتحدث إلى أنه "تم إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: "واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا