اختراق منصة تابعة للحكومة الأردنية

تعرض حساب منصة "حقك تعرف" التابعة لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع "تويتر" لاختراق مساء الثلاثاء.

وتبين أن الحساب ينشر عبارات غير ملائمة، وروابط ضارة، وأيضا تم تغيير الصورة الشخصية للحساب الخاص بحساب المنصة على "تويتر".

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية بتمكن وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية من استعادة الحساب مجددا بعد نحو نصف ساعة من اختراقه.

ولم تبين الوزارة تفاصيل ما جرى، مشيرة إلى أن العمل ما زال جاريا.

"حقك تعرف" هي منصة حكومية تتبع لرئاسة الوزراء الأردنية تهدف لرصد الإشاعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة والرد عليها.

تعرَّض حساب منصَّة (حقَّك تعرف) على موقع تويتر للاختراق لعدَّة دقائق من جهة مجهولة المصدر.

وتمكَّن الفريق الفنِّي المختصّ في رئاسة الوزراء من السَّيطرة على الصَّفحة خلال دقائق، وإعادتها للعمل، فيما تعمل الجهات المختصَّة على تتبُّع مصدر الاختراق لاتخاذ الإجراءات اللازمة. — Haggakjo (@HaggakJO) February 1, 2022

ولاحقا نشرت المنصة تغريدة قالت فيها: "تعرض حساب منصة "حقك تعرف" على موقع "تويتر" للاختراق لعدة دقائق من جهة مجهولة المصدر. وتمكن الفريق الفني المختص في رئاسة الوزراء من السيطرة على الصفحة خلال دقائق، وإعادتها للعمل، فيما تعمل الجهات المختصة على تتبع مصدر الاختراق لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

المصدر: عمون