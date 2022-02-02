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حمد بن جاسم يعلق على إعلان بايدن الأخير بخصوص قطر

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حمد بن جاسم يعلق على إعلان بايدن الأخير بخصوص قطر
AP
رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
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علق رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، على إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج إطار حلف الناتو.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال حمد بن جاسم آل ثاني: "إعلان الرئيس الأمريكي، أثناء زيارة صاحب السمو الأمير المفدى، تميم بن حمد آل ثاني، إلى واشنطن، تصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا لأمريكا، خارج إطار حلف الناتو، إنما هو تأكيد بأن سياسة بلدي تسير بثبات واضح في دعم الحق دون مجاملة، وفي نهج ثابت أضحى حقيقة راسخة لا تتبدل".

ويأتي ذلك بعد أن أعرب جو بايدن خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن نيته إدراج الدوحة في قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج إطار حلف شمال الأطلسي الناتو.

وقال بايدن خلال لقائه بن حمد في البيت الأبيض في وقت سابق: "سأبلغ الكونغرس أنني سأصنف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو ما سيعكس أهمية علاقاتنا".

وأضاف: "أعتقد أن هذا قد طال انتظاره... قطر صديقة جيدة وشريك موثوق".

المصدر: RT

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