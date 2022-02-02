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كوريا الجنوبية تورّد مدافع الهاوتزر "K-9"  لمصر

أخبار العالم العربي

كوريا الجنوبية تورّد مدافع الهاوتزر
Legion-Media
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ذكرت إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكورية الجنوبية أن سيئول وقعت الثلاثاء صفقة مع مصر لبيع مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الكورية من طراز "K-9"، بقيمة تزيد عن 1.65 مليار دولار.

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ويأتي توقيع الصفقة، الذي جرى بين شركة "هانوا" للدفاع الكورية الجنوبية ووزارة الدفاع المصرية في دار ضباط المدفعية في القاهرة، بعد 10 سنوات من المحادثات المتكررة والمتقطعة.

ولم توضح الإدارة تفاصيل أخرى حول الصفقة، بما في ذلك موعد توريد المدافع إلى مصر وكميتها.

وتعد هذه المرة الأولى التي توقع فيها كوريا الجنوبية صفقة لتصدير مدافع "K-9" إلى دولة إفريقية.

وستجعل الصفقة مصر ثامن دولة أجنبية تستورد مدافع "K-9" الكورية بعد تركيا وبولندا والهند والنرويج وفنلندا وإستونيا وأستراليا.

وجاء توقيع هذه الصفقة بعد محادثات القمة التي عقدت الشهر الماضي بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، والتي قالت إدارة برنامج اقتناء الدفاع إنها ساعدت في خلق زخم تشتد الحاجة إليه لإبرام الصفقة.

وعلى هامش الصفقة، وقعت الإدارة ووزارة الدفاع المصرية مذكرة تفاهم منفصلة بشأن التعاون الثنائي في البحث والتطوير في مجال الدفاع.

المصدر: "يونهاب"

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