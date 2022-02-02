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الإمارات ترحب باعتذار رئيس الوزراء الصومالي

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الإمارات ترحب باعتذار رئيس الوزراء الصومالي
Gettyimages.ru
الإمارات ترحب باعتذار رئيس الوزراء الصومالي
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رحبت الإمارات بالاعتذار الذي قدمه رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي على الحادث الذي وقع في أبريل 2018، ومصادرة أموال ومساعدات مقدمة للشعب الصومالي لدى وصولها إلى مطار مقديشو.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية أن مبادرة روبلي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعد تقديرا للدور الإماراتي الهادف لدعم الشعب الصومالي وحكومته.

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كما ثمنت الوزارة مبادرة المسؤول الصومالي وما أبداه من تقدير لدولة الإمارات على جهودها تجاه بلاده على مر العقود.

وأكدت الوزارة على مضي الإمارات في تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصومالي، وتقديمها كل عون ممكن لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد.

جدير بالذكر أن محكمة صومالية قضت بعدم إعادة ملايين الدولارات تمت مصادرتها في 2018 من طائرة إماراتية، في واقعة تسببت في توتر بالعلاقات بين البلدين قبل أن تعتذر مقديشو وتعد بإعادة المبلغ.

وقالت وسائل إعلام محلية صومالية اليوم الأحد إن محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن أكثر من 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.

المصدر: وام

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