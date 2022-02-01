مراسلنا: أنباء عن استهداف المقاتلات التركية مواقع لـ"العمال الكردستاني" في سوريا والعراق

أفاد مراسلنا بورود أنباء عن استهداف الطائرات التركية مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني" شمال شرقي سوريا، تزامنا مع قصف يستهدف مخمور وسنجار في العراق.

وأشار مراسلنا في سوريا إلى أن القصف استهدف أيضا قرية زهيرية القريبة من نهر دجلة.

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ولفت إلى أن القصف استهدف محطة كهرباء في قرية تقل بقل وكركندال بالقرب من جبل قره جوخ في أقصى زاوية بالمثلث الحدودي السوري العراقي التركي.

المصدر: RT