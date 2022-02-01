البحرية المغربية تنقذ 63 مهاجرا

أنقذت البحرية المغربية 63 مهاجرا بينهم 15 امرأة وثلاثة رضع، كان يتهددهم الغرق في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الجنوبية للمملكة.

وأفادت منظمة "ألارم فون" غير الحكومية، بأن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، مضيفة: ""نؤكد بارتياح كبير أنّ البحرية المغربية عثرت على الـ63 شخصا الذين كانوا في محنة قرب السواحل المغربية وتمّت إعادتهم إلى البر بكل أمان".

We are very relieved to confim that the 63 people in severe distress close to the Moroccan coast were found by the Moroccan navy and safely brought to shore. — Alarm Phone (@alarm_phone) February 1, 2022

وكانت الناشطة في منظمة "كامينادو فرونتيراس" غير الحكومية هيلينا مالينو حذرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء من أن هؤلاء المهاجرين "سيلقون حتفهم ما لم يتم إنقاذهم قريبا"، موضحة أن "قاربهم يغرق في سواحل طرفاية" جنوب المغرب.

وأشارت إلى أن بينهم "15 امرأة وثلاثة رضع".

والعام الماضي قضى أكثر من أربعة آلاف مهاجر أو فُقدوا خلال محاولتهم عبور البحر إلى إسبانيا، غالبيتهم العظمى في الطريق نحو جزر الكناري. ويُعتبر هذا الطريق خطرًا جداً لكن مع ذلك فكثيرًا ما كان يُسلك في السنوات الماضية بسبب تشديد الرقابة في البحر المتوسط، بحسب إحصائيات نفس الهيئة.

وعثر على 94% من جثث هؤلاء وبالتالي يُعتبر الآخرون مفقودين.

المصدر: "أ ف ب"