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الأردن.. إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاغون

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الأردن.. إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاغون
Gettyimages.ru
معبر جابر عند الحدود السورية الأردنية
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أعلنت الجمارك الأردنية عن إحباط تهريب حوالي 200 ألف حبة من مخدر الكبتاغون على معبر جابر الحدودي مع سوريا.

وقال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك إن "الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر، تمكنت من إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة من نوع كبتاغون وتقدر كميتها بـ200 ألف حبة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية".

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وأضاف أن "المضبوطات كانت مخبأة داخل مخابئ سرية في جسم الشاحنة القادمة من دولة عربية مجاورة، حيث تم الاشتباه بها وعرضها على جهاز الفحص بالأشعة (X_Ray) وتم العثور على الحبوب المخدرة".

وتابع أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني".

 

المصدر: "خبرني" 

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