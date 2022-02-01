ستيفاني وليامز تصل إلى بنغازي لعقد سلسلة اجتماعات مع الأطراف السياسية

وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز اليوم الثلاثاء إلى مقر البعثة الأممية في مدينة بنغازي، لعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف السياسية.

وستبحث وليامز مع المسؤولين آخر مستجدات المشهد السياسي والعملية الانتخابية في البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن أن عقدت المستشارة الأممية سلسلة من المشاورات واللقاءات في طرابلس مع سلسلة من السياسيين والأحزاب والنخب.

الجدير بالذكر أن البرلمان الليبي سوف يعقد الأسبوع المقبل جلسة لاختيار حكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها الدبيبة فيما تقدم ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة لنيل الثقة من البرلمان أبرزهم فتحي باشا آغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبي السابقة.

المصدر: RT