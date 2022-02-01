العراق.. الصدر يحدد شرطا لاستمرار صلاة الجمعة ويحذر من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

حدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، شرطا لاستمرار صلاة الجمعة، وحذر القائمين على الصلاة من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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وقال الصدر وفق بيان لمكتبه: "بحسب متابعتي لصلاة الجمعة في عراقنا الحبيب، فإنه لا يوجد فيها التزام وقائي وصحي من تباعد وتعفير وكمامات وما إلى غير ذلك على الرغم من أننا وجهنا بذلك مرارا وتكرارا وشددنا على ذلك حفاظا على سلامتكم وسمعتكم".

وأضاف: "أجد من المصلحة أننا سنتابع صلاة الجمعة القادمة، فإن كانت وفق توجهاتنا ووفق الأطر الصحية والالتزام الصحي فسنغض النظر على ذلك وستستمر الصلاة، وإلا فإن آخر صلاة جمعة ستقام إلى إشعار آخر".

وأشار الصدر إلى أن "ذلك جاء بعد تحذيرات من المختصين بالجائحة وازدياد الإصابات، فعلى إشراف الجمعة متابعة ذلك واطلاعنا على التفاصيل، مع أنني عاتب عليهم وعلى المأمومين والأئمة بعدم تطبيق توجيهاتنا وعدم حرصهم على الوقاية مع الأسف الشديد".



المصدر: RT