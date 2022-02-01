الكاظمي: قواتنا تتبعت خيوط عملية قصف المطار وتوصلت لبعض الإرهابيين

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية تتبعت خيوط عملية قصف مطار بغداد الدولي الأسبوع الماضي وتوصلت لبعض "الإرهابيين".

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وقال خلال جلسة مجلس الوزراء: "لقد شهد الأسبوع الماضي حدثا مؤسفا جدا، حيث قامت جماعة من قوى اللادولة بهجوم إرهابي وجبان على مطار بغداد الدولي".

وأضاف: "أصبحت هذه الجماعات تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها".

وتابع الكاظمي: "يجب على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها السياسية أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات، ولا مكان للإرهاب من مختلف أنواعه وأصنافه وأشكاله في العراق".

وبين: "لقد تتبعت قواتنا الأمنية خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات، وأؤكد لشعبنا العظيم بأن جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء، ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم".



المصدر: RT