"طالبان" تفصل 4500 شخص من المتهمين في جرائم مختلفة من صفوفها

أعلنت حركة "طالبان"، فصل 4500 شخص من المتهمين في جرائم مختلفة من صفوفها.

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وعلى حسابها في "تويتر": قالت "طالبان": "حتى الآن، لجنة تصفية الصفوف بالإمارة الإسلامية تفصل 4500 شخص من المتهمين في جرائم مختلفة من صفوفها".

حتى الآن ... لجنة تصفية الصفوف بالامارة الإسلامية تفصل 4500 شخصا من المتهمين في جرائم مختلفة من صفوفها، ولازالت اللجنة تواصل عملها في تطهير صفوف #الإمارة_الإسلامية من الأشخاص السيئين والمفسدين. — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) February 1, 2022

وأكدت أن "اللجنة لا تزال تواصل عملها في تطهير صفوف الإمارة الإسلامية من الأشخاص السيئين والمفسدين".

المصدر: RT