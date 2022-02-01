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"طالبان" تفصل 4500 شخص من المتهمين في جرائم مختلفة من صفوفها

أخبار العالم العربي

AFP
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أعلنت حركة "طالبان"، فصل 4500 شخص من المتهمين في جرائم مختلفة من صفوفها.

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وعلى حسابها في "تويتر": قالت "طالبان": "حتى الآن، لجنة تصفية الصفوف بالإمارة الإسلامية تفصل 4500 شخص من المتهمين في جرائم مختلفة من صفوفها".

وأكدت أن "اللجنة لا تزال تواصل عملها في تطهير صفوف الإمارة الإسلامية من الأشخاص السيئين والمفسدين".

المصدر: RT

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