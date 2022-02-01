تونس.. احتجاجات على خلفية مصرع مواطن صدمته سيارة تابعة للحرس الوطني

أفاد موقع "تونس الرقمية" بأن "منطقة "سيدي مخلوف" بولاية مدنين، شهدت حالة احتقان واحتجاجات، بعد وفاة أحد أبناء الجهة صدمته سيارة تابعة للحرس الوطني".

إقرأ المزيد

وبحسب الموقع، فإن "الأمن استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام المركز النموذجي للحرس الوطني، فيما لم يتم تسجيل أي أضرار أو توقيفات".

ونقلت "تونس الرقمية" عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين، عرفات المبسوط، قوله إن "النيابة العمومية أذنت بفتح محضر من أجل القتل والجرح على وجه الخطأ اثر الحادث"، موضحا أن "المتوفي كان يقود دراجة نارية دون أضواء وتزامن مروره بطريق سيارة تحت الاشغال بعودة سيارة الحرس الوطني من مهمة عمل ليصطدما ببعضهما البعض ما أسفر عنه وفاة سائق الدراجة على عين المكان وانقلاب سيارة الحرس الوطني وسقوطها في حفرة عميقة "هافوف" نتج عنه أضرار بدنية للسائق وتضرر كامل للسيارة".

وأوضح الموقع أن "شهود عيان كانوا قد تحدثوا عن فرار أعوان الحرس الوطني من مكان الحادث"، فيما أشارت "تونس الرقمية" إلى "إمكانية استنتاجهم ذلك على اعتبار سقوط سيارة الحرس الوطني في حفرة عميقة وعدم تفطنهم لذلك خاصة وأن الحادث جد في الليل".

المصدر: "تونس الرقمية"