وزير الشباب والرياضة المصري يرد على تصريحات صامويل إيتو حول "الحرب"

رد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، على تصريحات نجم منتخب الكاميرون السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي حول "الحرب" تزامنا مع مبارة منتخب بلاده مع منتخب مصر.

إقرأ المزيد

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "سنواجه الكاميرون صاحب الأرض ولكن لدي ثقة كبيرة في اللاعبين والأهم تقديم مستوى متميز".

وأكمل: "تابعت تصريحات صامويل إيتو بخصوص الحرب الكروية في مباراة مصر، وأرى أنه يريد تحفيز اللاعبين فقط ولا يقصد بها أي أمور أخرى".

وكان وجه صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وجه رسائل نارية للاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة مصر.

وقال خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة منتخب مصر: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".

المصدر: المصري اليوم