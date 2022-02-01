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"سانا": عناصر من "قسد" تختطف مدنيين خلال عمليات دهم في الرقة والحسكة

أخبار العالم العربي

AFP
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أقدمت عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الثلاثاء، على مداهمة عدة أحياء في مدينة الحسكة ومخيم للنازحين بريف الرقة في سوريا واختطاف العشرات واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

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وقالت مصادر محلية لوكالة "سانا": إن ميليشيا "قسد" واصلت انتهاكاتها ضد الأهالي في حي غويران حيث منعتهم صباح اليوم من الدخول والخروج من الحي بالتزامن مع حملة مداهمة للمنازل خاصة في الجهة الجنوبية الشرقية بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية".

وأضافت المصادر: "إن ميليشيا "قسد" اختطفت أيضا عددا من الشبان أثناء مداهمة نفذتها في حي خشمان شرق مدينة الحسكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

كما داهمت مخيم المحمودلي في ريف الرقة الغربي "بعد إغلاق كل مداخل ومخارج المخيم، وأقدمت على اختطاف نحو 40 شخصا من المقيمين في المخيم بينهم كبار في السن"، بحسب المصادر.

المصدر: "سانا"

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