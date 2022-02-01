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قطر: نستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر

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قطر: نستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر
AP Jose Luis Magana
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن محادثات أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، تطرقت لقضايا، بينها مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

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وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نحاول تشجيع الطرف الإيراني على مبادرات إيجابية تجاه دول المنطقة".

وأضاف: "يهمنا التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني لأن ذلك عامل استقرار للمنطقة"، لافتا إلى أن "قطر تستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر".

المصدر: "الجزيرة"

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