قطر: نستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن محادثات أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، تطرقت لقضايا، بينها مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

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وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نحاول تشجيع الطرف الإيراني على مبادرات إيجابية تجاه دول المنطقة".

وأضاف: "يهمنا التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني لأن ذلك عامل استقرار للمنطقة"، لافتا إلى أن "قطر تستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر".

المصدر: "الجزيرة"