القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية
AP Majdi Mohammed
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أفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية قامت بحملات دهم واعتقال طالت ما يقارب 35 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وأوضحت مراسلتنا أن الاعتقالات تركزت في مخيم الأمعري للاجئين في رام الله.
هذا ونفذت القوات الإسرائيلية، أمس الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من المواطنين.
واعتقلت القوات الإسرائيلية، عددا من المواطنين، في سلفيت، جنين، رام الله وأريحا.
كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين أيضا، خلال اقتحامها بلدات في محافظة الخليل، والقدس، وبيت عنان.
المصدر: RT + "عرب 48"
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