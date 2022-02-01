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الحوثيون: تمكنا من استهداف غرفة عمليات تابعة للعدو الإماراتي

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الحوثيون: تمكنا من استهداف غرفة عمليات تابعة للعدو الإماراتي
AP
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الثلاثاء، عن "استهداف غرفة عمليات ميدانية لقوات مدعومة إماراتيا في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي، مساء أمس الاثنين".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله مساء أمس الاثنين من استهداف غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة ونتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين، وهذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة".

المصدر: RT

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