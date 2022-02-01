الجيش الإسرائيلي يقيل ضابطين على خلفية مقتل مسن فلسطيني
AP Mahmoud Illean
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أقال ضابطين وسيوبخ قائد كتيبة على مقتل فلسطيني مسن في وقت سابق من هذا الشهر، نتج عن "فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار".
وعثر على عمر عبد المجيد أسعد (78 عاما)، وهو أيضا مواطن أمريكي، ميتا بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في 12 يناير، إذ كشف تشريح الجثة أنه عانى من سكتة قلبية مفاجئة ناجمة عن الإجهاد الناتج عن التعامل معه بخشونة.
وقال بيان عسكري إسرائيلي إن "التحقيق خلص إلى أن الحادث كان خطيرا ومؤسفا" بينما "تم تحديد عدم استخدام العنف خلال الحادث باستثناء وقت القبض على أسعد بعد رفضه التعاون".
المصدر: "جيروزاليم بوست"
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