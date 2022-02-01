عقب الهجمات الصاروخية.. بايدن يوجه البنتاغون بدعم الإمارات والشركاء الخليجيين

أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم الدعم للإمارات بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي من اليمن، فيما أكد البنتاغون أن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في ردع الهجوم الصاروخي الأخير.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين في المكتب البيضاوي، إن الإمارات "تمكنت بنجاح من ردع" صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فجر الاثنين، مضيفا أنه "على اتصال يومي بالإمارات، لمواجهة هذا التهديدات".

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وأشار بايدن إلى أنه أمر وزير الدفاع لويد أوستن "بفعل كل ما لديه" لإيصال الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية و"في جميع أنحاء منطقة الخليج".

وتناول بايدن الهجوم الصاروخي خلال اجتماع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور واشنطن حاليا.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في ردع "تهديد صاروخي داخلي" على الإمارات في الساعات المبكرة من الاثنين.

وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون الاثنين، أن الولايات المتحدة قامت بتنشيط "بطاريات صواريخ باتريوت"، وأن الصاروخ الحوثي أسقطته الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأضاف كيربي: "نشيد بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات لأراضيها"، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة مع "الإمارات والسعودية وشركائنا الخليجيين في الدفاع ضد التهديدات لشعوبهم وأراضيهم".

وفي وقت سابق، قالت الإمارات إنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو البلاد.

المصدر: "ٍي إن إن" + "بلومبرغ"