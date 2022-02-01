"الجيش الصحراوي" يستهدف تخندقات الجيش المغربي

استهدفت وحدات الجيش الصحراوي تخندقات الجنود المغاربية في مناطق لعكد، أسطيلة ولد بوكرين، وأم الدكن بقطاعات المحبس، أوسرد والبكاري.

وأفاد الجيش الصحراوي بأن مفارز متقدمة ركزت قصفها على تمركزات القوات المغربية بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.

وأضاف أن مفارز متقدمة من الجيش استهدفت خلال قصف مركز وعنيف تخندقات الجيش المغربي بمنطقة أسطيلة ولد بواكرين بقطاع أوسرد، فيما ركزت مفارز أخرى هجماتها على مواقع مغربية بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.

وذكر الجيش الصحراوي أن مفارز متقدمة ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الأحد على مواقع القوات المغربية بقطاع المحبس وبمناطق سبخة تنوشاد وأودي الظمران.

المصدر: وكالات