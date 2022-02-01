موقع مصري: إثيوبيا أوقفت تجارب اختبار توليد الكهرباء من سد النهضة

كشف مصدر مطلع تطورات الحالة الإنشائية لسد النهضة الإثيوبي وتفاصيل البدء في اختبار أول توربين للسد على النيل الأزرق.

وقال المصدر لموقع "القاهرة 24" المصري إن تجارب أول توربين منخفض لسد النهضة بهدف توليد الكهرباء توقفت يوم الأحد، مشيرا إلى استمرار مرور المياه من الممر الأوسط للسد.

إقرأ المزيد

وذكر المصدر أن هذه المحاولات لا زالت تجريبية مع استمرار مرور المياه من الممر الأوسط.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مطلع بدء إجراء تجارب تشغيل أول توربين منخفض في سد النهضة الإثيوبي، في خطوة أولى لمحاولة توليد الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة رغم المطالب المصرية السودانية بالتوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وفشلت إثيوبيا جزئيا في استكمال الملء الثاني في يوليو 2021، لكنها مستمرة في أعمال البناء وتعلية ضفتي السد خاصة الضفة الغربية.

وتطالب مصر والسودان بإجراء دراسات كافية عن معدلات أمان سد النهضة والإفصاح عنها، لكن إثيوبيا تؤكد شفاهيا أنها أجرت هذه الدراسات وأن السد آمن، مستبعدة فرضية انهياره أو تأثره بالعوامل الجيولوجية في منطقة سد النهضة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري