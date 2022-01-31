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مصر.. مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة جراء تسرب للغاز

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة جراء تسرب للغاز
Gettyimages.ru
العاصمة المصرية القاهرة
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لقي زوج وعقيلته وأبناؤهما الخمسة مصرعهم اختناقا بسبب تسرب للغاز في شقتهم بمنطقة الشرابية شمالي القاهرة.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم بمنطقة الشرابية.

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وانتقلت قوة من الحماية المدنية وقوة من شرطة الشرابية إلى المكان، وبالفحص تبين اختناقهم نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم.

المصدر: "مصراوي" 

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