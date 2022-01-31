مصر.. مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة جراء تسرب للغاز

لقي زوج وعقيلته وأبناؤهما الخمسة مصرعهم اختناقا بسبب تسرب للغاز في شقتهم بمنطقة الشرابية شمالي القاهرة.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم بمنطقة الشرابية.

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وانتقلت قوة من الحماية المدنية وقوة من شرطة الشرابية إلى المكان، وبالفحص تبين اختناقهم نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم.

المصدر: "مصراوي"