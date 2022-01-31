مصر.. مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة جراء تسرب للغاز
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لقي زوج وعقيلته وأبناؤهما الخمسة مصرعهم اختناقا بسبب تسرب للغاز في شقتهم بمنطقة الشرابية شمالي القاهرة.
وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم بمنطقة الشرابية.
وانتقلت قوة من الحماية المدنية وقوة من شرطة الشرابية إلى المكان، وبالفحص تبين اختناقهم نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم.
المصدر: "مصراوي"
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