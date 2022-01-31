الدبيبة يحذر من "محاولات يائسة" لعودة الانقسام في ليبيا

حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة من محاولات وصفها بـ"اليائسة" لعودة الانقسام في ليبيا.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته".

كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته #ليبيا — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 31, 2022

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم عقد جلسة في الثامن من فبراير لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

وقال عقيلة خلال جسلة مجلس النواب "سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة"، مضيفا أنه "سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد".

ودعا رئيس مجلس النواب "بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية".

كما طالب النائب العام الليبي بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة اليوم، مشيرا إلى أن تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية.

وحذر عقيلة صالح من أن "هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد"، مؤكدا أنه لم يكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة وأن ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل".

المصدر: وكالات