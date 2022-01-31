مصر.. أب ينهي حياة ابنته بسبب التسول ويسلم نفسه للأمن

اعتدى أب بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية المصرية على ابنته بالضرب حتى الموت، وسلّم نفسه للأمن.

وسلّم "م. ف.أ" وعمره 40 سنة ويعمل كهربائي سيارات نفسه للشرطة، معترفا بالتعدى على ابنته حبيبة البالغة 14 سنة.

وتم العثور على جثة الضحية داخل المنزل وعليها إصابات متعددة، وقالت صحيفة "الشروق" إن المتهم أكد أن ابنته دائمة التسول، ورغم إعطائها الأموال فإنها تخرج للتسول مما أدى إلى معاتبة الأهالي له، قائلا في المحضر "الناس كلت وشي".

وأدلى المتهم باعترافاته بأنه تعدى على ابنته بالضرب ولم يقصد إيذاءها، ولكنه أرادها أن تتراجع عما تفعل ولكنها سقطت جثة هامدة، فقام بتسليم نفسه إلى الأمن.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية