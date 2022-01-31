ضابط مصري سابق يكشف لـRT عن بطولات اللواء محمد عبد السلام محجوب

توفي مؤخرا اللواء محمد عبد السلام محجوب محافظ الإسكندرية الأسبق ضابط المخابرات المصري الفذ، الذي تميّز بعملياته الناجحة من يونيو 1967 وحتى ما بعد نصر أكتوبر 1973.

وكشف اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق لـRT أن اللواء المحجوب كان رجلا يجمع بين الكفاءة المهنية والتواضع وكان من أهم العمليات التي كلف بها تهريب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إبان أحداث أيلول الأسود في الأردن حيث كان قد كلف من قبل قيادته بتنفيذ تلك العملية الصعبة والدقيقة ونجح فيها حيث استطاع بالفعل دخول الأردن قبل تنفيذ العملية بشهور وكان ضابط الميدان المسؤول عن إخراج عرفات بسلام من الأردن.

وأضاف اللواء رشاد أن عملية الحفار التي تم تدمير حفار إسرائيلي في دولة أفريقية قبل أن يدخل إسرائيل لاستغلاله في التنقيب عن البترول في سيناء التي كانت محتلة وقتها لكن العملية التي ارتبط اسم اللواء محجوب كانت عملية تجنيد وزرع أحمد الهوان، مشيرا إلى أن عملية زرع عميل مزدوج وتجنيده تعد من أكثر العمليات تعقيدا وتتطلب التعامل معه من قبل ضابط مخابرات يتسم بالصبر والتواضع والمهنية وهي كلها صفات اجتمعت في شخصية اللواء محجوب.

وكشف أن "أبرز المهام التي شارك فيها اللواء محجوب بعد ذلك كانت إبان حرب أكتوبر وتنصب على تعطيل إمدادات العدو الإسرائيلي إلى عمق جبهات القتال".

المصدر: RT