مصر.. مداهمة مركز غير مرخص لعلاج المدمنين يعذب القائمون عليه نزلاءه

داهمت الأجهزة الأمنية المصرية مركزا غير مرخص لعلاج المدمنين على المخدرات في منطقة الجيزة، وتمكنت من تحرير عدد كبير من المرضى احتجزوا فيه وكانوا يتعرضون للضرب والتعذيب.

وأكدت التحريات أن أحد المطلوبين بالجيزة، استأجر فيلا لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك بدل مقابل مادي.

وداهمت القوات المصرية الفيلا وضبطت القائمين على إدارتها، وتبين أنهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، كما تبين وجود 85 شخصا، بداخلها من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين عن طريق ذويهم غصبا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقيدوهم بالحبال ويتعدون عليهم بالضرب.

كما أسفر التفتيش، عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية، ودفاتر لإثبات بيانات النزلاء، مجموعة من الحبال والعصي، كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها: إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية وعدم توفير وسائل السلامة الصحية.

المصدر: "أخبار اليوم"







