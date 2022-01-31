 
مباشر

غزة.. اكتشاف بقايا قبر يعود للعهد الروماني (صور)

أخبار العالم العربي

غزة.. اكتشاف بقايا قبر يعود للعهد الروماني (صور)
Gettyimages.ru
غزة.. اكتشاف بقايا قبر يعود إلى العهد الروماني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/saku

أعلنت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة عن اكتشاف بقايا قبر يعود إلى العهد الروماني في مشروع إنشاء المدينة المصرية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع.

وقالت الوزارة إن طواقمها "توجهت إلى المكان وأجرت الفحوصات الأولية، وتحفظت على مقتنيات تم العثور عليها في القبر".

وأوضحت أنها أبلغت وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة "وقف العمل في المكان الذي اكتشف فيه القبر وإغلاق المنطقة".

وأشارت إلى "تشكيل لجنة مختصة لدراسة المكتشفات الأثرية والتعرف على قيمتها التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل مع الموقع المكتشف".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا