ليبيا.. قتلى وجرحى في مدينة الزاوية وسقوط قذيفة على أحد المنازل
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sakg
ذكرت وسائل إعلام ليبية مساء الاثنين أن مواجهات مسلحة تدور في مدينة الزاوية منذ عصر اليوم، وتحديدا في منطقة تقاطع الذئب.
واندلعت المواجهات نتيجة خلاف بين مواطنين على إحدى السيارات، ما أدى إلى اشتباك مسلح بين جماعتي الطرفين.
وأشار موقع "218" الليبي إلى أن طفلة لفظت أنفاسها جراء تعرضها للضرب.
كما أفاد الموقع الليبي بأن المواجهات تسببت بسقوط قذيفة على أحد المنازل ما أسفر عن قتلى وجرحى تتفاوت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة.
وذكر أن فوضى السلاح الخارج عن سيطرة تستمر في ليبيا، ومن شأن ذلك أن يعرقل أي مسار سياسي يمهد لإنهاء الأزمة الحالية والمستمرة منذ سنوات.
المصدر: موقع "218" الليبي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.