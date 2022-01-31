عضو القيادة العامة في "قسد" ينفي لـRT هروب عناصر من "داعش" إلى العراق أو إلى البادية السورية

نفى عضو القيادة العامة في "قوات سوريا الديمقراطية" محمود برخودان في تصريح لـRT هروب عناصر من تنظيم "داعش" إلى العراق أو إلى البادية السورية.

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وأضاف محمود برخودان ردا على مراسل RT في شمال شرق سوريا خلال مؤتمر صحفي بالحسكة، أن 223 عنصرا من "داعش" قتلوا.

وصرح عضو القيادة العامة بأنه لا صحة للمعلومات التي تقول بوصول 200 عنصر من تنظيم "داعش" إلى هنا أو هناك.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت بأن حوالي 200 من عناصر تنظيم "داعش" القابعين في سجن الصناعة بالحسكة السورية، فروا بعد هجوم شنه التنظيم على السجن في 20 يناير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن "حوالي 200 سجين من التنظيم قد فروا".

وأشار إلى أن الهدف المحتمل من العملية التي شنها التنظيم هو إطلاق سراح بعض القادة الإرهابيين من المستويات العليا والمتوسطة، وكذلك المسلحين ذوي المهارات الخاصة مثل صناعة القنابل.

المصدر: RT